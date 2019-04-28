قوى الأمن: توقيف مطلوب في طرابلس بحقه 12 ملاحقة قضائية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي “في إطار العمليات التي تقوم بها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة الجرائم والحد منها على جميع الاراضي اللبنانية، وتوقيف مرتكبيها، بتاريخ 26/4/2019، نفذت قوة من هذه المجموعة عملية نوعية أسفرت عن توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء، بعد دهم منزله في محلة القبة – طرابلس، ويدعى: – ع. م. (مواليد العام 1993، لبناني) يوجد في حقه أكثر من /12/ ملاحقة قضائية بجرائم: قتل، محاولة قتل، إطلاق نار، تهديد، حيازة اسلحة وامتعة عسكرية. إضافة إلى قيامه بأعمال البلطجة واعتداء على الآخرين وفرض خوات عليهم، وإطلاق نار، وافتعال اشكالات، وبخاصة في مدينة طرابلس، وتورطه بحوادث اطلاق نار ورمي قنابل يدوية على دوريات عسكرية في اثناء محاولات توقيفه السابقة. سلم الى مفرزة طرابلس القضائية، لإجراء المقتضى القانوني في حقه، بناء على اشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام