  قوى الأمن: اقفال نفق سليم سلام لمدة شهر ابتداءً من يوم غد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2019 - 12:52

  قوى الأمن: اقفال نفق سليم سلام لمدة شهر ابتداءً من يوم غد

منذ 44 mins 28 April، 2019
قوى الأمن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تبليط داخل نفق سليم سلام على المسلك الغربي المتجه من وسط بيروت نحو المدينة الرياضية، اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 يومياً، من يوم الاثنين 29/4/2019 ولمدة شهر”. وستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على المسلك المذكور، وتحويله الى فوق الجسر. وأضاف البيان “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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