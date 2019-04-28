طقس بداية الأسبوع قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون طقس الاثنين قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط .

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل محدود على الجبال وفي الداخل.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

الثلاثاء:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الساحل وبشكل طفيف على الجبال والداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 10 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 27 و 30كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 بالمئة .

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام