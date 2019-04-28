 “داعش” يؤكد مداهمة الشرطة السريلانكية احدى مقراته

أكد تنظيم “داعش” استهداف الشرطة السريلانكية السبت أحد مخابئه. ونفذت قوات الأمن السريلانكية مساء الجمعة عملية مداهمة في منزل في مدينة كالومناي التي تقع على الساحل الشرقي للجزيرة. وتقول الاستخبارات إن هذا المنزل هو مخبأ لمسؤولين عن اعتداءات الفصح التي أوقعت 253 قتيلا و500 جريحاً.

وبعد هذه العملية التي تخللها تبادل إطلاق نار استمر أكثر من ساعة. أفادت الشرطة عن مقتل 16 شخصا بمن فيهم الانتحاريون الثلاثة. أما القتلى الآخرون فهم ثلاث نساء وستة أطفال قتلوا بالتفجيرات، وثلاثة رجال أردتهم قوات الأمن ومدني سقط ضحية تبادل إطلاق النار. وقالت “وكالة أعماق” التابعة للتنظيم أن الانتحاريين الثلاثة ينتمون إلى التنظيم، وأضافت أن هؤلاء تواجهوا مع الشرطة “بالأسلحة الرشاشة وبعد نفاذ ذخيرتهم فجروا عليهم أحزمتهم الناسفة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية