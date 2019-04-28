اليمن: إصابة مواطن بنيران قوى العدوان بالحديدة

أصيب مواطن يمني بجروح في الحديدة السبت بنيران قوى العدوان السعودي الاميركي، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأوضح مصدر أمني يمني بالمحافظة أن “الغزاة والمرتزقة فتحوا نيران اسلحتهم على المواطنين في منطقة المغرس بمديرية التحيتا، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح متفاوتة”.

وذكر المصدر أن “قوى العدوان قصفت مطار الحديدة بالمدفعية والعيارات الرشاشة واستهدفت بـ49 قذيفة مدفعية شركتي العوادي والمتحدة للخرسانة ومناطق متفرقة بمنطقة كيلو16، كما قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على منطقة 7يوليو”.

وأدان المصدر “استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم ومرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان والمزارع والأسواق والممتلكات العامة والخاصة في ظل صمت دولي معيب”.

المصدر: موقع انصار الله