محمد عبد السلام يستنكر جريمة العدوان بالضالع: تصاف إلى سجلهم الإجرامي

استنكر رئيس “الوفد الوطني اليمني المفاوض” محمد عبد السلام إن “الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين في منطقة العود بمحافظة الضالع”.

وقال عبد السلام السبت “هذه الجريمة تضاف إلى السجل الإجرامي لدول العدوان على بلدنا وفي ظل صمت أممي رهيب كشف معاني الإنسانية الغائبة”.

وكان طيران العدوان الغاشم استهدف بغارة إجرامية السبت سيارتين في منطقة العود بمحافظة الضالع، ما اسفر عن استشهاد سبعة مواطنين في جريمة حرب تضاف لجرائم الإبادة الجماعية التي لا تسقط بالتقادم.

المصدر: موقع انصار الله