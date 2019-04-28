مستوطن صهيوني يدهس فتاة فلسطينية بالقرب من بلدة الساوية جنوب مدينة نابلس(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2019 - 00:13

مستوطن صهيوني يدهس فتاة فلسطينية بالقرب من بلدة الساوية جنوب مدينة نابلس(فلسطين اليوم)

منذ 1 ساعة 27 April، 2019
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