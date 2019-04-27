علماء اليمن للشعب السوداني: جنودكم يسقطون في سبيل الطاغوت – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2019 - 22:35

علماء اليمن للشعب السوداني: جنودكم يسقطون في سبيل الطاغوت

منذ 47 mins 27 April، 2019
مفتي اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

وجه علماء اليمن رسالة إلى الشعب السوداني الشقيق أكدوا فيها أن “الأعداء يحاولون بكل الوسائل أن يجهضوا الحراك الشعبي السوداني وأن يطفئوا نور ثورته وأن يستبدلوا الأدوات بالأدوات”.

وقال علماء اليمن في رسالتهم السبت “الأعداء سيفشلون بإذن الله أمام حكمتكم يا أبناء السودان فالنظامان السعودي والإماراتي يسعيان إلى إجهاض ثورات الشعوب”، واكدوا ان “ثورة لا تخرج من عباءة الوصاية الدولية ليست ثورة”.

وأشار علماء اليمن إلى أن “عناصر الجيش السوداني المشاركين في العدوان على اليمن يسقطون في سبيل الطاغوت بدلاً من أن يسقطون شهداء في سبيل الله ودفاعًا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين المحتلة”.

المصدر: موقع انصار الله

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