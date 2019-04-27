علماء اليمن للشعب السوداني: جنودكم يسقطون في سبيل الطاغوت

وجه علماء اليمن رسالة إلى الشعب السوداني الشقيق أكدوا فيها أن “الأعداء يحاولون بكل الوسائل أن يجهضوا الحراك الشعبي السوداني وأن يطفئوا نور ثورته وأن يستبدلوا الأدوات بالأدوات”.

وقال علماء اليمن في رسالتهم السبت “الأعداء سيفشلون بإذن الله أمام حكمتكم يا أبناء السودان فالنظامان السعودي والإماراتي يسعيان إلى إجهاض ثورات الشعوب”، واكدوا ان “ثورة لا تخرج من عباءة الوصاية الدولية ليست ثورة”.

وأشار علماء اليمن إلى أن “عناصر الجيش السوداني المشاركين في العدوان على اليمن يسقطون في سبيل الطاغوت بدلاً من أن يسقطون شهداء في سبيل الله ودفاعًا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين المحتلة”.

المصدر: موقع انصار الله