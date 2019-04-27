17 قتيلا في انفجار في منجم شرق اوكرانيا

أعلنت وكالات الأنباء المحلية أن عدد قتلى الانفجار الذي وقع الخميس في منجم للفحم في شرق اوكرانيا الانفصالي ارتفع السبت إلى 17، وكانت حصيلة الجمعة لا تزال خمسة قتلى و12 مفقودا.

وبحسب السلطات كان 17 عاملا داخل منجم “سيخدكربون” في بلدة يوريفكا على بعد حوالى 20 كلم جنوب غرب لوغانسك لدى وقوع الحادث صباح الخميس.

وأعلنت وكالة أنباء جمهورية لوغانسك الانفصالية السبت “أن المسعفين انتشلوا 17 جثة”.

وبحسب المعلومات الأولية فإن انهيار المنجم ناجم عن انفجار للغاز، كما قالت السلطات الانفصالية.

والجمعة أعلنت الوزارة الروسية للحالات الطارئة أنها أرسلت مسعفين ومعدات، بناء لطلب الانفصاليين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية