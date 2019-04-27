إضراب طياري شركة الطيران الاسكندينافية يتواصل وإلغاء الكثير من الرحلات

أعلنت شركة الطيران الاسكندينافية السبت إلغاء 587 رحلة ليوم الأحد ما يحرم 64 ألف راكب من السفر، وذلك بسبب مواصلة إضراب طياري الشركة الذين يحتجون على شروط عملهم.

وأوضحت الشركة أن غالبية رحلاتها الداخلية، وأيضا الأوروبية والدولية تأثرت كثيرا بالإضراب الذي التزم به أكثر من 1400 طيار.

وتعرقل سفر نحو 170 ألف راكب نتيجة هذا الإضراب منذ الجمعة.

وأعلنت الجمعية السويدية للطيارين التي دعت الى الإضراب، أن شهورا طويلة من المفاوضات لم تتح التوصل الى حل “لتدهور شروط عمل” الطيارين، مشيرة الى وتيرة العمل المرهقة، الا ان الكونفدرالية السويدية لشركات النقل اعلنت بالمقابل أنها لا يمكن ان توافق على زيادة أجور الطيارين بنسبة 13% كما يطالبون “خاصة وأن معدل رواتبهم الحالي هو 93 ألف كورون” أي 8766 يورو شهريا.

وأوضحت جمعية الطيارين أن دوامات العمل المتقلبة هي المشكلة أكثر من الرواتب، وكان سهم الشركة انخفض بأكثر من 5% لدى اقفال بورصة ستوكهولم الجمعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية