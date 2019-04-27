ستة قتلى في هجوم ارهابي في بوركينا فاسو

قتل ستة أشخاص بينهم خمسة معلمين مساء الجمعة على أيدي ارهابيين في مايتاوغو في منطقة كولبيلوغو كما علم السبت من مصادر متطابقة.

وصرح مصدر أمني “هاجم ارهابيون بلدة مايتاوغو قرب منطقة كومين يانغا وقتلوا خمسة معلمين”.

وأوضح المصدر “أن أربعة معلمين قتلوا في الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 17.00 على مدرسة البلدة في حين توفي خامس أصيب بجروح بالغة بعد ساعات”.

وقتل عضو مجلس البلدية في البلدة نفسها على يد المهاجمين كما أفاد سكان في كومين يانغا في اتصال هاتفي مع فرانس برس.

وقال رئيس بوركينا فاسو مارك كريستيان كابوريه “أدين بأشد العبارات الاغتيال الجبان والمشين أمس الجمعة لخمسة معلمين في كومين يانغا في كولبيلوغو”.

وأضاف “هذه الاغتيالات تترجم إرادة قوى الشر في إغراق بلادنا في الظلامية، لكننا سنبقى صامدين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية