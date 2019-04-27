“الجهاد”: الاحتلال الاسرائيلي لن يتوقف عن محاولته إنهاء القضية الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي في حركة “الجهاد الإسلامي” نافذ عزام إن “صفقة القرن تهدد المنطقة العربية بأكملها وليست القضية الفلسطينية فقط”، ولفت إلى أن “الاحتلال بمساعدة أمريكا لن يتوقف عن محاولته الجاهدة لإنهاء القضية الفلسطينية ومحاولات إخضاعها لصفقة القرن”.

وأضاف عزام السبت ان “مجابهة صفقة القرن لا يمكن أن يتم بجهد شريحة أو فصيل واحد”، وشدد على أنه “يجب توحيد الموقف الداخلي للحفاظ على المقدسات الاسلامية ووفاءً للشهداء والجرحى”، وتابع “يجب السعي بقوة لتشييد موقف عربي إسلامي لمواجهة صفقة القرن”.

وأشار عزام إلى أن “قطاع غزة لا يمكن أن يكون كيانا مفصلا عن فلسطين التاريخية”، ونوه “بموقف السلطة الفلسطينية الرافض لصفقة القرن ورفضها المشاركة في مؤتمر وارسو الذي يهدف لحرف البوصلة عن القضية الفلسطينية”، وطالب “السلطة باتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع”.

المصدر: فلسطين اليوم