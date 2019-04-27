هنية: للقاء سريع مع “فتح” لانهاء الانقسام الفلسطيني ولا نريد بديلا عن “منظمة التحرير”

أبدى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية “استعداد حركة حماس للقاء وطني مباشر وسريع مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة محمود عباس سواء في قطاع غزة أو في القاهرة أو أي مكان”.

وأكد هنية خلال كلمة له في مؤتمر للفصائل الفلسطينية لبحث خطورة “صفقة القرن” السبت أن “حماس لا تضع الفيتو على أي لقاء مع حركة فتح طالما يكون هدف اللقاء تكريس الوحدة وانهاء الانقسام الفلسطيني”، وتابع “لا نريد بديلا لمنظمة التحرير والمصالحة والوحدة مطلب عاجل”.

وأوضح هنية أن “حماس ترى بأن إعادة الوحدة تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية من الفصائل كافة تُحضر إلى مهمتين”، وشدد على ان “ضرورة التحضير لإجراء انتخابات شاملة رئاسية تشريعية ثم نتوافق على اجراء انتخابات المجلس الوطني في موعده”، واكد على “أهمية العمل على توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة”.

وشدد هنية أن “اللقاء الوطني الذي يجمع الفصائل الفلسطينية كافة اليوم يحمل الكثير من المعاني والرسائل الواضحة”، ولفت الى أن “خطورة المرحلة تستوجب منا فتح صفة جديدة وإزالة التباينات فيما بيننا”.

وأشار هنية إلى أن “الهدف من اللقاء بين الفصائل الفلسطينية هو الاتفاق على ميثاق شرف وطني تتوافق عليه القوى والفصائل لمواجهة صفقة القرن، يستند إلى مغادرة اتفاق أوسلو، ثانياً استعادة الوحدة الوطنية ضمن خطوات محددة، ثالثاً اطلاق حراك شعبي في الأراضي الفلسطينية للتاكيد على رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن، رابعاً تعزيز التعاون والاسناد والتشاور مع دول العالم أجمع لمواجهة الصفقة المشبوهة، خامساً رفض التطبيع مع العدو”.

المصدر: فلسطين اليوم