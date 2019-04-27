مسلحون من بوكو حرام يستولون على أسلحة من قاعدة للجيش النيجيري

هاجم مسلحون من بوكو حرام قاعدة عسكرية للجيش في شمال شرق نيجيريا واستولوا على أسلحة قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب ما علم السبت من مصادر عسكرية.

وأوضحت المصادر ان المسلحين يتبعون تحديدا فصيلا من بوكو حرام مرتبط بتنظيم داعش .

وصل المسلحون على متن 12 سيارة “بيك اب” مجهزة برشاشات ثقيلة اضافة الى ثلاث ناقلات جند مدرعة سرقت من قوات الامن، كما شارك في الهجوم مسلحون كانوا على دراجات نارية وانطلقوا من الادغال نحو الساعة 17.30 (16.30 ت غ).

وقال ضابط طلب عدم كشف هويته “حدث تبادل كثيف لاطلاق النار قاتل الجنود ببسالة لكنهم هزموا بيد رجال مزودين بسلاح أفضل، للاسف سقطت القاعدة بيد الارهابيين الذين استولوا على الاسلحة وفروا”، ولم يؤكد الجيش الهجوم حتى الان.

وتقع قاعدة مارابار كيمبا على بعد 135 كلم من عاصمة ولاية مايدوغوري. وتفرق الكثير من الجنود للافلات من المهاجمين.

وقال شاهد من مدينة بيو التي تبعد 45 كلم. أنه شاهد جنودا يصلون السبت الى القاعدة وبعضهم كان مصابا.

وقتل أكثر من 27 الف شخص منذ بدء تمرد تنظيم بوكو حرام المتطرف في شمال شرق نيجيريا في 2009، كما لا يزال هناك 1.8 مليون نازح لا يمكنهم العودة الى منازلهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية