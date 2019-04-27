الفصائل الفلسطينية بغزة: لاستعادة الوحدة الوطنية ومواجهة “صفقة القرن”

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإعادة تفعيل منظمة التحرير والاتفاق على برنامج وطني نضالي تمهيداً للوصول إلى ميثاق شرف وطني تتوافق عليه القوى والفصائل لمواجهة صفقة القرن.

موقف الفصائل جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقد السبت في غزة تحت عنوان “متحدون في مواجهة صفقة القرن”، بهدف التشاور وبحث وجهات النظر لمواجهة الخطر الذي تواجهه القضية الفلسطينية.

و”صفقة القرن” هي خطة أمريكية إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل وبدأ تنفيذها منذ إعلان الرئيس الاميركي ترامب “القدس عاصمة لإسرائيل”، ثم محاربة وتجفيف المصادر المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى اعلان الجولان السوري المحتل أراض تابعة لكيان العدو الإسرائيلي، وبدء الحديث عن إعطاء العدو “الضوء الأخضر” لفرض سيادتها على أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم