اليمن: تطهير عدد من المواقع من احتلال قوى العدوان بالضالع وتعز

تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية السبت من تطهير وتأمين عدد من مواقع العدوان السعودي الاميركي بمحافظتي الضالع وتعز أسفرت عن خسائر فادحة في صفوف العدوان.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية طهروا 6 مواقع من المرتزقة بعملية هجومية واسعة في جبهة الأزارق بالضالع”، وأكد “مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات خلال العملية”.

وأشار المصدر إلى أن “وحدات أخرى من الجيش واللجان تمكنت خلال عملية نوعية من تطهير عدد من المواقع في جبهة ماوية بمحافظة تعز بعد أن كبدت المرتزقة خسائر بشرية ومادية جسيمة”.

وأكد المصدر أن “عمليات التنكيل بالعدو ومرتزقته مستمرة على مدار الساعة في مختلف الجبهات الداخلية والخارجية وفق الخطط العسكرية للجيش واللجان الشعبية”.

المصدر: موقع انصار الله