الاسطول الامريكي في منطقة الخليج تحت عين الحرس الثوري

تسيطر قوات الحرس الثوري على جميع تحركات القوات الامريكية في المنطقة والخليج وترصد تحركاتها بدقة.

وأفادت “وكالة تسنيم الدولية للأنباء” بأن تواجد اسطول البحرية الامريكية في منطقة الخليج يعود الى مرحلة الدفاع المقدس في الثمانينيات، عندما توجه صدام الى الحرب البحرية وحرب ناقلات النفط لاضعاف قوة ايران وذلك عقب نجاح ايران في المواجهة البرية للجيش العراقي، ومنذ ذلك الوقت دخلت البحرية الامريكية الى مياه الخليج بهدف دعم الجيش العراقي كما بدأت المواجهة بين ايران وامريكا.

يعبر جزء كبير من صادرات النفط والغاز في العالم عبر مضيق هرمز وهذا الامر حوّل المضيق الى احد اهم الممرات في العالم، هذه القضية دفعت القوى الاجنبية الى ارسال اساطيلها البحرية الى هذه المنطقة وكان الاسطول الخامس للقوات البحرية الامريكية في البحرين احدها، لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب الظروف الجغرافية وكذلك امتلاكها لقوة بحرية كبيرة وقدرتها على السيطرة على مضيق هرمز وتمكنها حتى اليوم من توفير الامن لهذه المنطقة بشكل جيد، ترصد طائراتها المسيرة التابعة لبحرية الحرس الثوري جميع تحركات السفن الاجنبية في منطقة الخليج.

حيث التقطت مؤخراً صوراً جديدة يتم فيها رصد اسطول الجيش الامريكي في الخليج من قبل الطائرات المسيرة لبحرية الحرس ، هذه الصور تتمتع بخصائص مميزة مقارنة بالصور التي نشرت الى حد الان عن رصد تلك السفن.

المصدر: وكالة تسنيم