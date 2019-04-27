مصرع 12 شخصا بينهم سبع عاملات في الحقول الزراعية في حادث سير في تونس

قضى 12 شخصا بينهم سبع نساء كن في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة في طريقها إلى حقول كان يفترض أن يعملن فيها، في حادث سير السبت في تونس، حسب ما أعلن الدفاع المدني ووزارة الصحة.

ووقع الحادث فجر السبت في السبالة في منطقة سيدي بوزيد (وسط البلاد) بين شاحنة صغيرة تحمل دواجن وأخرى تقل عاملات في الأراضي الزراعية كن في طريقهن إلى مكان عملهن، حسب ما أوضح متحدث باسم الدفاع المدني معز تريعة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة شكري نفتي من جهته إنه سقط 12 قتيلا بينهم سبع نساء وخمسة رجال، و21 جريحا.

وتتراوح أعمار القتلى بين 18 و30 عاما وبينهم سائقا الشاحنتين، ونقل الجرحى إلى مستشفيات في سيدي بوزيد وصفاقس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية