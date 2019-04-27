شركة النفط اليمنية تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية في العاصمة وكافة المحافظات (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2019 - 15:50

شركة النفط اليمنية تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية في العاصمة وكافة المحافظات (المسيرة)

منذ 1 ساعة 27 April، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة