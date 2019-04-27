شركة النفط اليمنية تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية في العاصمة وكافة المحافظات (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2019 - 15:50
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شركة النفط اليمنية تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية في العاصمة وكافة المحافظات (المسيرة)
منذ 1 ساعة
27 April، 2019
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