#ذمار: 5 غارات لطيران العدوان على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس وتضرر عدد من منازل المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2019 - 15:50

#ذمار: 5 غارات لطيران العدوان على قاع الحقل بمديرية ضوران آنس وتضرر عدد من منازل المواطنين

منذ 2 ساعة 27 April، 2019
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