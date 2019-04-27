الشيخ دعموش: ستصطدم استراتيجية العقوبات باستراتيجية الثبات

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن “حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان يبدأ بسد مزاريب الهدر والفساد والنفقات غير المجدية، وتحسين الموارد ومن دون فرض ضرائب جديدة تطال الفئات الشعبية”.

وقال خلال رعايته احتفال تكريم الفتيات المكلفات في مدينة النبطية “حزب الله الذي تحمل مسؤوليته الوطنية والأخلاقية على مستوى المقاومة، سيتحمل مسؤوليته الوطنية والأخلاقية في حماية حقوق الناس ومصالحهم”.

ورأى أن “المقاومة مستهدفة بالعقوبات المالية لأنها أسهمت ولا تزال في إفشال المشاريع الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، ولكن مرة جديدة ستصطدم استراتيجية العقوبات باستراتيجية الثبات والصبر والارادة القوية التي يملكها مجاهدو المقاومة واهلها الشرفاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام