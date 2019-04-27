الطقس غداً غائم جزئياً مع انخفاض بسيط في الحرارة وأمطار خفيفة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2019 - 14:01

الطقس غداً غائم جزئياً مع انخفاض بسيط في الحرارة وأمطار خفيفة

منذ 1 ساعة 27 April، 2019
الطقس في لبنان
لبنان

 توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم، وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية حتى فترة بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية حتى فترة بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 24 درجة، على الجبال من 10 الى 23 درجة، في الأرز من 4 الى 13 درجة، في الداخل من 10 الى 25 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية ليلا سرعتها بين 15 و30 كلم/س .

– الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و80% .

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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