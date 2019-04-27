بوتين يعتقد أن الجزء الأول من المبادرة الروسية – الصينية لتسوية أزمة شبه الجزيرة الكورية تم إنجازه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2019 - 14:01
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زوارق العدو الاسرائيلي تفتح مضخات المياه العادمة ونيران اسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة
قوات العدو الاسرائيلي تجبر المواطن "محمد السلايمة" على هدم منزله ذاتيا في حي واد قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: فرض الضغوط القصوى من قبل الرئيس الأميركي ضد ايران محكوم بالفشل
الاتحاد الأوروبي: الإتفاق النووي مع ايران مصيري لأمن المنطقة والعالم وملتزمون به ما دامت ايران ملتزمة بتنفيذه
الرئيس الروسي: من الواضح وجود ضغط خارجي يعرقل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا والمعارضة هي من يعرقل تشكيلها
بوتين: مستمرون بمحاربة الارهاب في ادلب وننسق مع سوريا حول سبل الرد ولا أستبعد عملية عسكرية ولكن علينا التفكير بالمدنيين
الرئيس بوتين: الحكومة السورية منتصرة ونعمل مع الرئيس السوري بشكل وثيق حول كل ما يؤدي الى حل سياسي في سوريا
المبعوث الروسي الخاص الى سوريا يتهم واشنطن بتعطيل مناقشة القمة الأخيرة للجامعة العربية مسألة استعادة سوريا لعضويتها
الكسندر لافرينتييف: الحوار بين دمشق والأكراد عامل أساسي في إخراج الوجود الأميركي غير الشرعي في سوريا
الرئيس التركي: سنواصل خطواتنا لتجفيف مستنقع الارهاب في سوريا وتعزيز أمننا من قبيل التزود بمنظومة "اس 400"
"قوات سوريا الديمقراطية": التفاوض سبيلنا مع دمشق ولن نلجأ لاستخدام القوّة ونحن جزء من الجغرافيا السورية ونعترف بحكومتها
"قوات سوريا الديمقراطية": في مرحلة ما بعد داعش سنعمل على التجهيز لاستعادة الأراضي المحتلة من قبل الدولة التركية
سوريا: إصابة مدني بقصف المجموعات المسلحة مدينة مصياف بريف حماه الجنوبي الغربي بقذائف صاروخية
الداخلية الألمانية: تعليق معالجة بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم
البطريرك الماروني بطرس الراعي خلال لقائه وفدا ألمانياً: بعض الدول النافذة لا تريد عودة المهجرين السوريين الى بلدهم
نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش: حزب الله سيتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الناس ومصالحهم
الشيخ دعموش: حل الأزمة يبدأ بسد مزاريب الهدر والفساد وتحسين الموارد دون المس بمكتسبات الفقراء وذوي الدخل المحدود
النائب فيصل كرامي: تحميل المواطن أي عبء ضريبي اتجاه خاطئ سوف يقود حتما الى انهيار اجتماعي ضخم
النائب السابق اميل لحود: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية ومحتلة من عدو وحزب الله مقاومة وسوريا باقية موحدة
الجماعة الإسلامية: حقنا بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا يسقطه موقف سياسي وهي أراض لبنانية محتلة يجب تحريرها بجميع الوسائل
تونس: مقتل جندي واصابة 3 آخرين بانفجار لغم أرضي بعربة عسكرية في مرتفعات جبل الشعابني وسط غرب البلاد
تونس: مقتل 12 إمرأة تعملن في الزراعة اثر انقلاب شاحنة تقلهّن في ولاية سيدي بو زيد وسط البلاد
حكومة جنوب السودان: تعطّل صادرتنا من البترول بعد بدء انضمام عمال ميناء "بورت سودان" السوداني الى الاحتجاجات الشعبية
الرئيس الصيني يرفض الحمائية ويدعو للانضمام لمبادرته الهادفة لإقامة بنى تحتية للنقل والطاقة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا
سريلانكا: مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم 6 أطفال بتفجير 4 انتحاريين أنفسهم بعدما حاصرتهم قوى الأمن في شرق البلاد
قوات الأمن السريلانكية: الإنتحاريون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش كانوا يحاولون اقتحام منزل بلدة كالموناي شرق البلاد
الخارجية الأميركية تحض مواطنيها على مراجعة خطط سفرهم إلى سريلانكا في أعقاب الاعتداءات التي أودت بحياة 253 شخصا
أميركا: اتهام سائق في كاليفورنيا بالقتل القصدي بعد تعمده دهس مارة بسيارته الثلاثاء ظنّا منه أنهم مسلمون موقعا 8 جرحى
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
بوتين يعتقد أن الجزء الأول من المبادرة الروسية – الصينية لتسوية أزمة شبه الجزيرة الكورية تم إنجازه
منذ 2 ساعة
27 April، 2019
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