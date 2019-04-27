بوتين يعتقد أن الجزء الأول من المبادرة الروسية – الصينية لتسوية أزمة شبه الجزيرة الكورية تم إنجازه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 27 2019 - 14:01

بوتين يعتقد أن الجزء الأول من المبادرة الروسية – الصينية لتسوية أزمة شبه الجزيرة الكورية تم إنجازه

منذ 2 ساعة 27 April، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة