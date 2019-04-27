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April 27 2019 - 12:11

مقتل شخصين بتحطم طائرة خفيفة شرقي روسيا

منذ 25 mins 27 April، 2019
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أخبار دولية - روسيا

لقي شخصان مصرعهما بتحطم طائرة خفيفة بمحرك واحد من طراز “ياك-18” في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر مصدر في المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ الإقليمية في حديث لوكالة “إنترفاكس”، أن الطائرة سقطت وتحطمت بعد ظهر الـ27 من أبريل بالتوقيت المحلي للشرق الأقصى الروسي في ضواحي مدينة خاباروفسك.

وأضاف: “تحطمت الطائرة في محيط مطار “كالينكا”، ويعمل في مكان الحادث فريق تحقيق ميداني لتحديد أسبابه وملابساته”.

“ياك-18″، طائرة تدريب روسية خفيفة، تستخدم في الطيران الخاص ونوادي الطيران، وفي تدريب المبتدئين.

المصدر: وكالات

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