أهالي جب جنين فجعوا بمقتل عائلة نور الدين اللبنانية في فنزويلا ومجلسا عزاء في البلدة

فجع أهالي بلدة جب جنين في البقاع الغربي بخبر مقتل الشاب يوسف خليل نور الدين (26 عاما) وزوجته الفنزولية وابنه على يد عصابة سرقة بحسب رواية أحد أقربائه، وهي عصابة مؤلفة من ثلاثة أفراد اقتحموا منزل المغدور في فنزويلا بهدف السرقة، ونتيجة مواجهتهم من قبل الشاب خليل أطلقوا النار من أسلحة حربية على أفراد العائلة، فقتل الأب وزوجته وطفله الوحيد الذي لم يتجاوز الخمس سنوات.

وأشارت معلومات مقربة من العائلة عن اشتباه شرطة فنزوبلا بأحد افراد العصابة وتتولى التحقيق بالحادث.

وأقيم أمس مجلس عزاء في منزل جده في جب جنين، في حضور شقيق الفقيد الناشط في الصليب الأحمر ناظم نور الدين، ومجلس عزاء اخر في منزل والده خليل في بلدة غزة البقاعية، حيث قدم التعازي أهالي جب جنين وغزة وفعاليات بعض القرى المجاورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام