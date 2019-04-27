وزير خارجية إيران السابق يهدد الإمارات بقطع صادراتها النفطية ويذّكرها بوعيد رفسنجاني ببحر من الدماء

هدد وزير خارجية إيران السابق، منوشهر متكي، الإمارات بقطع صادراتها النفطية عقب مسارعتها مع السعودية لتلبية دعوة أمريكا تعويض النفط الإيراني للأسواق العالمية بعد حظر واشنطن صادراتها.

وغرد وزير الخارجية الإيراني في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، باللغة العربية وقدم نصيحة لشيوخ دولة الإمارات داعياً إياهم لعدم الانخراط في لعبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطيرة التي قد تؤدي إلى قطع صادرات الإمارات من النفط.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، أن الوزير السابق متكي كتب في تغريدته التي نشرها باللغة العربية ما يلي: “بعد انتصار الثورة الإسلامية وعندما أثار شيوخ الإمارات وبتشجيع من البريطانيين إعلانا واسعا ضد الجزر الإيرانية صرح ‌رئيس إيران آنذاك هاشمي رفسنجاني أن على الإماراتيين أن يتوقعوا بحرا من الدماء”.

وأضاف متكي “اليوم ينبغي على شيوخ الإمارات أن يعرفوا أن الدخول في لعبة ترامب الخطيرة ضد إيران يؤدي إلى قطع صادراتهم النفطية”.

المصدر: وكالة مهر للانباء