بوتين لا يستبعد تنفيذ عمليات في إدلب السورية لكنه يرى أن الوقت الآن غير مناسب بسبب الوضع الإنساني ووجود مدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2019 - 12:11
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أميركا: اتهام سائق في كاليفورنيا بالقتل القصدي بعد تعمده دهس مارة بسيارته الثلاثاء ظنّا منه أنهم مسلمون موقعا 8 جرحى
الوكالة الوطنية للاعلام: أهالي بلدات العين والنبي عثمان واللبوة شعروا عند 8:24 صباحا بهزة أرضية خفيفة استمرت لثواني
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
بوتين لا يستبعد تنفيذ عمليات في إدلب السورية لكنه يرى أن الوقت الآن غير مناسب بسبب الوضع الإنساني ووجود مدنيين
منذ 12 mins
27 April، 2019
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