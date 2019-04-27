بوتين لا يستبعد تنفيذ عمليات في إدلب السورية لكنه يرى أن الوقت الآن غير مناسب بسبب الوضع الإنساني ووجود مدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2019 - 12:11

بوتين لا يستبعد تنفيذ عمليات في إدلب السورية لكنه يرى أن الوقت الآن غير مناسب بسبب الوضع الإنساني ووجود مدنيين

منذ 12 mins 27 April، 2019
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