محاكمة كارلوس غصن قد لا تبدأ قبل العام المقبل

أفادت وسائل إعلام يابانية أنه سيتم إرجاء محاكمة الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان كارلوس غصن التي كان من المفترض أن تفتتح في أيلول/سبتمبر، وقد لا تبدأ قبل العام 2020.

وأخلي سبيل قطب صناعة السيارات السابق البالغ 65 عاما، هذا الأسبوع بكفالة مالية، وهو يحضر حاليا للدفاع عن نفسه إذ يواجه أربعة اتهامات متعلقة بمخالفات مالية، بينها عدم التصريح عن كامل مداخيله وإساءة استغلال الثقة.

وأثناء لقاءات أولية بين النيابة العامة ووكلاء الدفاع عنه، اقترحت محكمة طوكيو بدء محاكمة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي في أيلول/سبتمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مصادر مجهولة.

وقالت المحكمة الجمعة لوكلاء الدفاع وهيئة الاتهام إنها عادت عن قرارها من دون اقتراح جدول زمني جديد، وفق وكالة “كيودو نيوز” اليابانية للأنباء. وأشارت الوكالة إلى أن هذا التغيير يعني أن المحاكمة لن تبدأ هذا العام.

وقررت المحكمة أيضا عدم فصل محاكمة غصن عن محاكمة ذراعه اليمنى غريغ كيلي ومحاكمة نيسان، وجميعهم متهمون بعدم التصريح عن قسم كبير من مداخيلهم بين عامي 2010 و2018.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية