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April 27 2019 - 12:11

سائق أميركي يدهس مارّة بسيارته… لاعتقاده أنهم مسلمون!

منذ 50 mins 27 April، 2019
الشرطة الاميركية
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اتُّهم سائق أميركي بدهس مارة بسيارته الثلاثاء عمدا، بالقيام بذلك ظنا منه أنهم مسلمون.
وأوضحت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو أن السائق ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاما) مستهدف بتحقيق في محاولة قتل بدافع عنصري .
وقال الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحافي “هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب “عرقهم” وقناعة منه بأنهم مسلمون”.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.
ولم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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