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April 27 2019 - 10:09

ارتفاع حصيلة ضحايا منجم لوغانسك إلى 13

منذ 28 mins 27 April، 2019
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أخبار دولية - اوكرانيا

انتشل رجال الإنقاذ 8 جثث لعمال منجم قرية يوريفكا للفحم المنكوب في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الطوارئ في هذه الجمهورية، أن العمل لا يزال مستمرا للعثور على العمال الأربعة المفقودين، فيما وصلت حصيلة قتلى الحادث إلى 13 شخصا حتى الآن.

ووقع صباح 25 أبريل الجاري انفجار لغاز الميثان في المنجم المذكور تسبب بانهيار جدرانه، وأعلنت السلطات عن فقدان 17 شخصا في الحادث.

كما استغاثت سلطات الجمهورية بفرق الطوارئ الروسية التي وصلت أمس إلى لوغانسك للمساعدة في إزالة آثار الحادث.

المنجم المذكور أعيد تشغيله العام الماضي بعد توقف استمر منذ 2014 بسبب القتال في المنطقة.

المصدر: وكالات

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