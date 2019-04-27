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April 27 2019 - 10:09

اعتقال 20 مشبوها على ذمة تفجيرات سريلانكا

منذ 36 mins 27 April، 2019
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أخبار دولية - سريلنكا

أعلنت الشرطة في سريلانكا عن توقيف 20 مشبوها بالتورط في تفجيرات أحد الفصح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبالتوازي مع الاعتقالات، هزت سريلانكا سلسلة جديدة من التفجيرات أمس الجمعة مستهدفة مدينة كالموناي شرقي البلاد.

وقال التلفزيون الرسمي على تويتر: “تم اعتقال 20 مشبوها في عمليات أمنية بجميع أنحاء الجزيرة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”.

وتواصل سلطات الجزيرة عمليات أمنية واسعة النطاق للقبض على المتورطين في إعداد وتنفيذ اعتداءات الفصح، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات باستهداف عدد من الكنائس والفنادق في العاصمة.

المصدر: وكالات

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