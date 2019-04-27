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April 27 2019 - 10:09

احتجاجات في ميناء بورتسودان تعرقل صادرات نفط جنوب السودان

منذ 2 ساعة 27 April، 2019
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السودان - عربي وإقليمي

أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، أن صادرات البترول في بلاده تعطلت بعد أن بدأ عمال النفط في ميناء بورتسودان السوداني، إضرابا عن العمل وانضموا إلى احتجاجات واسعة.

وقال مكوي، إن “كمية غير معروفة من الخام لم تجد من يشحنها في الميناء المطل على البحر الأحمر، حيث يصل النفط من جنوب السودان، الذي ليس له منفذ بحري، عبر خط أنابيب”.

وأضاف، أن “وزير النفط حزقيال لول سيسافر إلى الخرطوم لمناقشة تدفق المنتج مع المجلس العسكري الانتقالي الذي عزل الرئيس عمر البشير قبل أسبوعين”.

وأشار الوزير، إلى أن “بعض المواد الكيماوية التي تستخدم لمعالجة النفط في جنوب السودان، والتي من المفترض أن تستورد من بورتسودان، تقطعت بها السبل لأن العاملين بشركات النفط انضموا أيضا إلى الإضراب”.

وشدد المسؤول الحكومي في جوبا، على أن إنتاج النفط في جنوب السودان حاليا يبلغ 135 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالة رويترز

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