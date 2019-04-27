باراغواي تبدأ التعاون العسكري التقني مع روسيا

أعلنت نائبة وزير الدفاع في باراغواي غلاديس بيتشي عن انطلاق التعاون العسكري التقني بين بلادها وروسيا.

وقالت بيتشي في تصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية إن “التعاون العسكري التقني مع روسيا لا يزال في مرحلته الأولية ونحن نبدأ به، وأعتقد أنه سيتعزز في المستقبل لأن لدى الحكومة الروسية اهتماما كبيرا بذلك”.

وأوضحت أن هذا التعاون قد يكون متعلقا بإعداد الكوادر، كما لم تستبعد التعاون في الحفاظ على السلام بمختلف أنحاء العالم.

وذكرت أن وزير دفاع باراغواي برناردينو سوتو إستيغاريبيا قد يزور موسكو في المستقبل المنظور، مشيرة إلى أنه لم يتمكن من حضور مؤتمر للأمن الدولي هذه المرة.

المصدر: وكالات