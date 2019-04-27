الوكالة الوطنية: هزة خفيفة شعر بها اهالي البقاع الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2019 - 10:09

الوكالة الوطنية: هزة خفيفة شعر بها اهالي البقاع الشمالي

منذ 53 mins 27 April، 2019
أخبار موقع المنار

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