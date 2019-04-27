الرئيس الصيني يدعو لمكافحة الحمائية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ المشاركين في منتدى “حزام واحد، طريق واحد” إلى التصدي للإجراءات الحمائية وبناء اقتصاد عالمي حر.

وقال شي: “يجب أن نبني اقتصادا عالميا مفتوحا، ونتصدى للحمائية، وعلينا بذل الجهود لزيادة ورفع مستويات التكامل بين مشاريع “حزام واحد، طريق واحد”، واستراتيجيات التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية”.

وأكد الرئيس الصيني على ضرورة مساهمة الدول في البناء المؤسساتي للتعاون في إطار مبادرة “حزام واحد، طريق واحد”.

وقال: “نحن على ثقة تامة بأنه بفضل العمل المشترك، سنتمكن من التوصل إلى توافق أوسع وتحقيق نتائج رائعة خلال منتدانا هذا”.

وانطلقت فعاليات منتدى “حزام واحد، طريق واحد”، في بكين في الـ25 من الشهر الجاري بحضور قادة وزعماء 37 بلدا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما ستستمر أعمال المنتدى حتى الـ27 من الشهر.

المصدر: وكالات