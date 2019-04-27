وزير الداخلية الإيطالي يعلن موافقة بلاده على استقبال 147 طالب لجوء من ليبيا

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الجمعة إن بلاده ستستقبل 147 طالب لجوء من ليبيا.

وأضاف سالفيني في بيان له إنه سيتم نقلهم من مصراتة، التي تقع على مسافة نحو 200 كم شرق طرابلس، يوم الاثنين المقبل.

وصرح الوزير الإيطالي بأن ما يقارب 90 ألف مهاجر غير شرعي موجودون في إيطاليا منذ عام 2015، وليس ما بين 500 إلى 600 ألف مهاجر حسب التقديرات السابقة.

وبين الوزير أن هذا يعني أن هؤلاء المهاجرين (90 ألف) لا أحد يعرف مصيرهم، موضحا أن هذه الأرقام أقل بكثير مما ردده البعض خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف سالفيني أن 478 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ عام 2015، من بينهم 268 ألفا غادروا إيطاليا لدول أخرى بالاتحاد الأوروبي، في حين استقبلت إيطاليا 119 ألف مهاجر.

المصدر: وكالات