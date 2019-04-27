تظاهرة جديدة في ليبيا ضد حفتر وفرنسا

تظاهر آلاف من الليبيين الذين ارتدى بعضهم سترات صفراء، مجددا في الميدان الرئيسي بطرابلس الجمعة، للتنديد بالهجوم العسكري الذي يشنه المشير خليفة حفتر وفرنسا التي يتهمونها بدعمه.

وكانت تجمعات مماثلة قد خرجت يومي الثلاثاء والجمعة المنصرمين في ساحة الشهداء في العاصمة الليبية وارتدى المشاركون فيها السترات الصفراء التي تشكل رمزا لحركة الاحتجاج التي تشهدها فرنسا منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ضد حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقد عبر مؤيدو القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا عن معارضتهم لحفتر الذي أطلق في الرابع من نيسان/أبريل هجوما على طرابلس، حاملين أعلام ليبيا بألوانها الحمراء والسوداء والخضراء وهاتفين “ليبيا! ليبيا!”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية