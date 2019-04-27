موسكو تدعو واشنطن لوقف سياسة الابتزاز تجاه فنزويلا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتعاضها إزاء القرار الأمريكي فرض عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، معتبرة إياه “محاولة فظة” للضغط على كاراكاس.

وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، اليوم الجمعة أن “واشنطن تظهر مرة تلو الأخرى رفضها للطرق التفاوضية لتسوية الوضع. وفي جوهر الأمر تستبعد الولايات المتحدة بشكل استعراضي أي إمكانيات للحوار المتحضر مع السلطات الشرعية في كاراكاس، وتسعى لعرقلة اتصالاتها الخارجية، بما في ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك”.

وتابعت الوزارة: “نرى في ذلك استعراضا جديدا للنهج الأمريكي… الرامي إلى تشويه سمعة الدبلوماسية واستبدالها بالإملاءات والضغوط الاقتصادية والسياسية الوقحة”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى التهديدات باستخدام القوة لتغيير الحكومات التي لا تروق لها في دول أخرى.

وقالت الخارجية: “ندعو الولايات المتحدة إلى العودة إلى إطار القانون الدولي ووقف سياسات الابتزاز وتأجيج التوتر في فنزويلا من الخارج. وعلى المجتمع الدولي بذل جهود من أجل إقامة حوار وطني فنزويلي شامل، ولا يوجد أي بديل لهذا”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا معتبرة إياه “عنصرا في نظام غير شرعي”. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على العديد من المسؤولين الفنزويليين الرفيعين في الأجهزة الأمنية والحكومية وفي قطاع النفط على خلفية الأزمة الفنزويلية.

المصدر: وكالات