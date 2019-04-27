اليابان: نؤيد حوار بين بوتين وكيم بشأن نزع السلاح النووي

أكد ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه “يؤيد حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بشأن نزع السلاح النووي”، مشيرا إلى أن “نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يعتبر هدفاً مشتركاً لليابان وروسيا”.

وقال آبي خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لقد استغرقنا الكثير من الوقت لمناقشة قضية كوريا الشمالية وتبادل شامل للآراء، وبعد القمة الأميركية الكورية الشمالية العام الماضي، ظهر اتجاه جديد”.

وأشار آبي إلى أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأسبوع الجاري، حيث تم تنفيذ عمل يهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية”.

وأضاف آبي “نؤكد أنا والرئيس بوتين بشكل مستمر، أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية هو الهدف المشترك لليابان وروسيا”، وتابع “تعتزم اليابان، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بذل الجهود لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية”.

المصدر: سبوتنيك