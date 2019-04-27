ليبيا: “حكومة السراج” تحشد تمويلا جديدا لطوارئ الحرب

أعلن وزير الاقتصاد في “الحكومة الليبية التابعة لفايز السراج” علي العيساوي “تجهيز حكومته ما يصل إلى ملياري دينار ليبي لتغطية تكاليف طارئة للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع”.

وقال العيساوي الجمعة إن “الحكومة تقدر أنها ستنفق المبلغ المذكور(ما يوازي 1.43 مليار دولار) على علاج المصابين وتقديم المساعدات للنازحين وغير ذلك من نفقات الحرب الطارئة”.

وأضاف العيساوي أن “حكومته في طرابلس لن تحتاج لاقتراض جديد لتمويل نفقات الحرب وإنها ملتزمة بخطة أن تكون ميزانية 2019 بلا عجز”، وتابع “هذه السنة لا يوجد لدينا تمويل بالعجز، هذه السنة ميزانيتنا متوازنة ولا يوجد دين عام ولا اقتراض من المصرف المركزي”.

المصدر: روسيا اليوم