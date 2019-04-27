باراغواي تبدأ التعاون العسكري التقني مع روسيا

أعلنت نائبة وزير الدفاع في باراغواي غلاديس بيتشي عن انطلاق التعاون العسكري التقني بين بلادها وروسيا.

وقالت بيتشي في حديث لها الجمعة إن “التعاون العسكري التقني مع روسيا لا يزال في مرحلته الأولية ونحن نبدأ به”، وتابعت “اعتقد أنه سيتعزز في المستقبل لأن لدى الحكومة الروسية اهتماما كبيرا بذلك”.

وأوضحت بيتشي أن “هذا التعاون قد يكون متعلقا بإعداد الكوادر، كما لم تستبعد التعاون في الحفاظ على السلام بمختلف أنحاء العالم”.

وذكرت بيتشي أن “وزير دفاع باراغواي برناردينو سوتو إستيغاريبيا قد يزور موسكو في المستقبل المنظور”، مشيرة إلى أنه “لم يتمكن من حضور مؤتمر للأمن الدولي هذه المرة”.

المصدر: روسيا اليوم