قتيلان وجرحى بحادث سير في منطقة عكار شمال لبنان

قتل شخصان بينهما طفل واصيب اربعة بجروح نتيجة حادث سير وقع مساء الجمعة على طريق عام بلدة ضهر ليسينة في عكار شمال لبنان، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “سيارة من نوع Bmw رقم لوحتها 210973/G، اصطدمت بحائط إلى جانب الطريق، قرب محطة مونتانا، ما أدى إلى مقتل الطفل م. ع. ع. (10 سنوات) وشخص اخر واصابة اربعة بجروح”.

وتابعت الوكالة “عملت 5 سيارات للصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى المستشفيات، بعدما اضطر عناصر الدفاع المدني إلى استخدام آلات انقاذ هيدروليكية لسحبهم من السيارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام