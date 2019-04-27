3 زوارق حربية معادية خرقت المياه الإقليمية أمس واليوم

اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان انه ” بتاريخ 25/4/2019 الساعة 18.05، أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 410 أمتار، ولمدة 5 دقائق.

وبتاريخه الساعة 4.55، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 460 مترا، ولمدة 10 دقائق.

وعند الساعة 8,35، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 500 متر، ولمدة 15 دقيقة.

تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام