البحرين: فعاليات بأبوصيبع والشاخورة ردا على اغتيال النظام السعودي لشبان أبرياء

نظم أبناء بلدتي أبوصيبع والشاخورة غرب العاصمة البحرينية المنامة فعاليات ثورية ضد النظام الحاكم في البلاد، وذلك وفاء لشهداء السعودية الذين أعدمهم النظام السعودي مؤخرا.

وقالت مصادر “تيار الوفاء الاسلامي” المعارض في البحرين “قام ثوار بلدة السهلة الجنوبية بخط الطرقات باسم الطاغية حمد وعصابة بني سعود الإرهابية ليكونوا مداسا للأقدام وعجلات السيارات”.

ولفتت المصادر الى ان “ثوار بلدة النويدرات جنوب المنامة أشعلوا النيران على مشارف شارع الشهيد المهندس علي المؤمن وفاءً لشهداء الحجاز ورفضاً لجريمة الإعدام البشعة”.

المصدر: بريد الموقع