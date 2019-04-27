الحريري: لتفويت الفرصة على من يحاول تفجير الوضع في عين الحلوة

عرضت رئيسة كتلة “المستقبل” النيابية النائبة بهية الحريري، الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة في اعقاب اغتيال العنصر في حركة “فتح” محمد أبو الكل، في سلسلة اتصالات أجرتها مع كل من: رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد فوزي حمادي، سفير دولة فلسطين أشرف دبور، أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات، ومسؤول “عصبة الأنصار” الاسلامية الشيخ أبو طارق السعدي.

وأعربت الحريري عن استنكارها للجريمة وتضامنها مع عائلة أبو الكل وقيادة “فتح”، داعية “القوى الفلسطينية، الوطنية والاسلامية، إلى تفويت الفرصة على كل من يحاول تفجير الوضع في المخيم، وتحويل بوصلة وأنظار الشعب الفلسطيني في لبنان عن قضيته المركزية وحقوقه وقضاياه العادلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام