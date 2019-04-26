تركيا توجه تهمة الإرهاب إلى موظف في القنصلية الأمريكية

وجهت السلطات التركية تهمة الإرهاب إلى موظف في القنصلية الأمريكية باسطنبول.

وأفادت مصادر تركية أن “تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وجهت إلى المواطن التركي نظمي ميتيه جانتورك، الموظف الأمني في القنصلية، وكذلك إلى زوجته وابنته”، وتابعت “طلب المدعي العام عقوبة السجن لهم جميعا”.

وقالت المصادر إنه “حسب معطيات التحقيق، الذي تم إنجازه يوم 8 مارس الماضي دون الكشف عن النتائج، فإن المتهم اتصل بعشرات الأشخاص الذين تجري التحقيقات معهم أيضا للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة غولن”.

من جهتها، قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية “إنها لم تر أي دليل دامغ على أن جانتورك كان متورطا في أي نشاطات غير شرعية وكانت لديه اتصالات عديدة بمسؤولين حكوميين وأمنيين أتراك خلال الـ 30 عاما من عمله في القنصلية”.

وسبق للسلطات التركية أن وجهت تهما مماثلة إلى موظفين تركيين آخرين في القنصلية الأمريكية، تم اعتقالهما في 2017 للاشتباه بضلوعهما في الإرهاب والتجسس.

المصدر: روسيا اليوم