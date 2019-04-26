الرئيس السريلانكي يؤكد مقتل زهران هاشم المطلوب الأول في هجمات عيد القيامة

أكد الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا مقتل زهران هاشم المطلوب الأول في الهجمات التي هزت سريلانكا في عيد القيامة الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة 500 آخرين. وأشارت أجهزة الاستخبارات السريلانكية إلى مقتل هاشم خلال الهجوم على فندق شنغريلا بالعاصمة كولومبو، وقد تمت الإشارة إلى أن زهران هاشم ربما يقف وراء الهجمات الدامية التي ضربت البلاد.

وظهر زهران هاشم في فيديو مصور بثه داعش عقب إعلان مسؤوليته عن اعتداءات سريلانكا حيث نشر التنظيم تسجيلا مصورا يظهر فيه ثمانية رجال سبعة منهم ملثمون ويقفون تحت راية داعش ويعلنون مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 76 شخصا، بينهم أجانب من سوريا ومصر، في إطار تحقيقاتها حتى الآن، في حين تواصل قوات الأمن دون هوادة البحث عن 140 شخصا يعتقد أن لهم علاقة بالتنظيم المتطرف.

المصدر: يونيوز