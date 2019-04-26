ترامب يقول إن السعودية وغيرها من الدول وافقت على زيادة انتاج النفط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

وكتب ترامب على تويتر “تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط،الجميع موافقون”. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن جهوده لاقناع أعضاء أوبك تحقق نتيجة وبأن اسعار النفط تنخفض. لكنه قال إن ارتفاع الاسعار في كاليفورنيا سببه الضرائب.

وقد أكد في وقت سابق الجمعة أنه دعا “اوبك” إلى العمل على خفض الأسعار قائلا “أسعار الوقود تتراجع، اتصلت بالمنظمة وقلت لهم عليكم خفض الاسعار”.

رغم ذلك كان سعر الوقود المباع الجمعة أعلى مما كان عليه قبل أيام. وبحسب أرقام الرابطة الوطنية لنوادي السيارات. فإن غالون النفط (نحو 3.8 ليتر) يباع في الولايات المتحدة ب2.883 دولار في مقابل 2.887 دولار قبل اسبوع و2.648 دولار قبل شهر.

وليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس الأميركي المنظمة إلى زيادة الانتاج بغية خفض الأسعار، ولكن في آخر تغريداته. كتب أن الضرائب في كاليفورنيا هي السبب في ارتفاع الأسعار هناك.

وقال إن “ضريبة كاليفورنيا على البنزين تسبب مشاكل كبيرة في التسعير في الولاية. تحدثوا إلى الحاكم لتخفضيها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية