اليمن: وقفة شعبية دعما للجيش وتنديدا بجرائم العدوان في حجة

نظم أبناء مدينة حجة اليمنية الجمعة وقفة شعبية دعما للجيش واللجان الشعبية وتنديدا بإستمرار جرائم العدوان السعودي الامريكي على اليمن.

وأكد المشاركون في الوقفة على “استمرار صمود وثبات أبناء مدينة حجة خاصة والمحافظة بصورة عامة في وجه العدوان ومرتزقته ومواصلة رفد جبهات العزة والشرف بالمال والرجال والقوافل حتى تحقيق النصر”.

ودعا المشاركون إلى “مواصلة النفير العام وتعزيز صمود الجبهات”، واعتبروا “الصمت الدولي أمام ما يتعرض له الشعب اليمني مخز ومهين”.

وحيا المشاركون “أبطال الجيش واللجان الشعبية لصمودهم الاسطوري امام العدوان ولما حققوه من إنتصارات في مختلف ميادين القتال”.

المصدر: موقع انصار الله