حماس: زيارة وفد إسرائيلي لدبي تطور خطير وندعو الإمارات لعدم التورط

وصفت حركة حماس، الإعلان عن مشاركة وفد إسرائيلي في معرض معرض “إكسبو 2020″ في دبي بـ”التطور الخطير”. ودعا الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، في تغريدة نشرها في صفحته بموقع “تويتر”، الإمارات إلى “عدم التورط في ذلك”، قائلاً: إنه “يشكل تشجيعاً للجرائم الإسرائيلية، وإهداراً لحقوق الأمة، وانتهاكاً لقرارات قمة تونس”.

وكان الاحتلال أعلن، أمس الخميس، مشاركته في معرض إكسبو 2020 دبي، في الوقت الذي وصف رئيس الوزراء الصهيوني ذلك بأنه علامة على تحسن مكانة بلاده في منطقة الخليج. وذكر المتحدث باسم الخارجية الصهيونية، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن “إسرائيل تتطلع لمشاركة روح الابتكار لديها، والتطورات التي يقدمها الرياديون والمبتكرون الإسرائيليون في حقول متعددة؛ مثل المياه والمعلومات والتكنولوجيا الطبية”.

ومن المقرر افتتاح إكسبو دبي في 20 أكتوبر 2020، على أن يغلق في العاشر من أبريل 2021. وازدادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين كيان الاحتلال وجهات عربية رسمية، من خلال مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات وقطر وعمان والبحرين، في حين تتحدث تقارير عن علاقات سرية مع السعودية.

المصدر: وكالات